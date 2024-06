La Gazzetta costruisce il Milan: "Gli uomini di Fonseca: 4 pedine chiave"

Da l'altro ieri è ufficiale, Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. L'annuncio è arrivato direttamente per bocca di Zlatan Ibrahimovic, Operating Partner di RedBird e all'interno del team dirigenziale rossonera. Con la priorità di trovare un nuovo titolare della panchina esaurita, ora si inizia a pensare a come sarà il nuovo Milan di Fonseca, considerando i giocatori già presenti in rosa e gli obietti del Diavolo per questo calciomercato. Questa mattina la Gazzetta dello Sport prova a immaginare i giocatori simbolo del nuovo Diavolo.

Scrive la rosea stamattina: "Gli uomini di Fonseca. Theo sprinta. Maignan play, il nuovo Milan inizia da qui". Nel titolo sono citati i due calciatori francesi ma nel pezzo sono messi in evidenza altre due risorse: "Ibra chiede un calcio dominante, Paulo può farlo con quattro pedine chiave". Oltre a Maignan e Theo, sono citati due olandesi. Uno è Tijjani Reijnders, già presente in rosa, l'altro è Joshua Zirzkee, il grande obiettivo per questa finestra estiva di mercato. Scrive la Gazzetta: "I centrali si allargano e Maignan partecipa alla costruzione. Theo attacca al largo o in posizione interna, vicino a Reijnders, uomo chiave del palleggio. Zirkzee da 9 che arretra può azionare gli esterni e Loftus-Cheek mezzala di inserimento".