"100 milioni per il Milan", titola stamane La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul futuro del club rossonero. "Conti migliori - scrive la rosea a pagina due - , primo posto, stadio e mercato: Elliott pronto alle nuove sfide. Un tesoro per i rinnovi e i rinforzi di gennaio: c’è Faivre. La società si muove per continuare un ciclo".