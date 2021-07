La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al club milanista. "Il Milan fa sul serio", titola la rosea, che poi aggiunge: "Già spesi 60 milioni, nessuno come i rossoneri. Dopo Giroud oggi firmano anche Ballo-Touré e Brahim Diaz (che avrà la maglia numero 10). E c’è il rilancio per Kessie: 6 milioni a stagione".