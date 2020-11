Parlando dell’anticipo della settima giornata di campionato, giocato ieri sera, La Gazzetta dello Sport tira in ballo anche la squadra di Pioli. "Il Sassuolo resta a secco e il Milan resta in testa", titola la rosea in prima pagina: "Zero gol con l’Udinese - si legge di spalla - rossoneri sicuramente in vetta dopo la sosta".