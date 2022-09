La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan sinfonia a metà"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola dedica uno spazio in taglio laterale alla prestazione del Milan ieri sera contro il Salisburgo. Questo il titolo della rosea: "Milan sinfonia a metà". I rossoneri non vanno oltre l'1-1 sul difficile campo di Salisburgo che rimane un fortino diffcilmente conquistabile. Il sottotitolo recita: "Saelemaekers riprende gli austriaci, Leao resta al palo". In tutto questo la Dinamo Zagabria ha battuto a sorpresa il Chelsea: i croati saranno i prossimi avversari del Milan tra una settimana, in una partita che potrebbe già essere decisiva.