La Gazzetta dello Sport in apertura: "Pioli, mister euro"

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola dedica un approfondimento al Pioli europeo e titola così in prima pagina, in taglio basso: "Pioli, mister euro". E poi nel sottotitolo: "Così il Milan migliora in Champions (e anche nei conti)". Un pezzo in cui si analizzano le caratteristiche del Milan europeo e anche i vantaggi economici che la buona gestione degli ultimi anni ha portato al club e può ancora portare nel prossimo futuro.