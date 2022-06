MilanNews.it

"Maldini, il rinnovo è vicino. Dopo la firma i primi acquisti": titola così La Gazzetta dello Sport in taglio basso sul rinnovo di Paolo Maldini. La situazione sembra essersi sciolta e in settimana potrebbe la firma non solo di Paolo, ma anche di Frederic Massara, in scadenza il 30 giugno.