La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Olé Italia"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina all’ennesima vittoria della Nazionale di Mancini. "Olé Italia", titola la rosea, che poi aggiunge: "Belgio battuto, noi di nuovo tra i grandi del calcio. Martedì a Wembley semifinale con la Spagna. Battaglia a Monaco, azzurri strepitosi. Magie di Barella e Insigne, super Gigio, Chiellini mostruoso, la resa di Lukaku". Ma anche il dramma di Spinazzola: per lui "lacrime e torneo finito".