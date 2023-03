La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Scaroni crede in Pioli. Milan in Champions"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Scaroni crede in Pioli". La Gazzetta dello Sport di questa mattina, nel taglio basso della sua prima pagina, dedica spazio anche alle parole del presidente rossonero Paolo Scaroni, che in viaggio negli Stati Uniti ha ribadito la fiducia di tutto il Milan a mister Stefano Pioli: "Milan in Champions", è il lancio delle sue dichiarazioni che fa non a caso la rosea.