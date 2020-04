La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Serie Alt"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla ripresa del campionato, che non pare così certa. "Serie Alt", titola rosea, che poi aggiunge: "Spadafora: allenamenti e ripartenza in dubbio”. Le parole del ministro dello Sport hanno spiazzato i vertici del calcio italiano. "Temi sanitari, giuridici e regolamentari - scrive ancora la Gazzetta - molti club chiedono sicurezza e garanzie".