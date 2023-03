La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Voglia di derby"

MilanNews.it

"Voglia di Derby", questo il titolo che propone questa mattina la Gazzetta dello Sport in taglio alto sull'eventualità che Milan e Inter si incontrino nei quarti di finale di Champions League, che verranno sorteggiati domani alle 12. Le parole degli stati generali nel sottotitolo. Per Scaroni: "Importante per la città", per Marotta: "Sì, ma solo in finale". In tutto questo una terza italiana potrebbe uscire nell'urna: il Napoli che ha eliminato ieri sera l'Eintracht Francoforte in scioltezza.