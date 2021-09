La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla squadra di Pioli. "Maldini per sempre", titola la rosea, che poi aggiunge: "Milan festa doppia. Segna Daniel, rossoneri in testa. Dopo Cesare e Paolo, il terzo della dinastia al debutto da titolare in A fa subito centro: "Un'emozione fortissima". Papà esulta in tribuna. Lo Spezia rimonta, decide ancora Diaz".