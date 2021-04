La Gazzetta dello Sport: "Milan, attacco Champions"

"Milan, attacco Champions", titola La Gazzetta dello Sport parlando dei rossoneri. "I gol di Ibra più Rebic e Calhanoglu da 10 per blindare il 2° posto", scrive la rosea, che poi aggiunge a pagina 6: "La grande Europa vale gloria e soldi. Dal via il terzetto titolare in avanti. Il Parma vittima italiana preferita di Zlatan, Ante titolare dopo oltre un mese. Mandzukic va in panchina". Per difendere la zona Champions, dunque, il Milan andrà all’attacco, con Pioli che si affida ai suoi uomini gol migliori: l’ultima volta che si erano mossi da orchestra era stato il 28 febbraio, vittoria in casa della Roma.