La Gazzetta dello Sport: "Milan in Blues"

"Milan in Blues", titola La Gazzetta dello Sport ponendo l’accento sulle strategie di mercato della società milanista. “Che assalto al Chelsea”, si legge a pagina due: "Non solo Giroud e Tomori - scrive la rosea - nel mirino pure Ziyech. I rossoneri in stretto contatto con il club di Abramovich per portare avanti una tripla operazione. La novità è l’interesse per l’esterno offensivo che però piace anche al Napoli".