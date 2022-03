MilanNews.it

© foto di Pierpaolo Matrone

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al big match in programma al Maradona. “Napoli-Milan, ring scudetto”, titola la rosea, che poi aggiunge in taglio laterale: “Stasera in palio il primato. Osimhen-Giroud, chi scatta? E in panchina rispunta Ibra”.