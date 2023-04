La Gazzetta dello Sport su Leao: "Faccio io il Kvara"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha dedicato un approfondimento a Rafael Leao alla vigilia della prima partita di aprile, un mese che potrebbe dire tanto sul futuro del Milan ma anche del portoghese stesso che per la prima volta incrocia Kvaratskhelia, colui che gli ha rubato la scena quest'anno. Non è un caso che la rosea titoli: "Faccio io il Kvara". Nell'occhiello si legge: "Domani e in coppa vuole gol e magie per riprendersi il Milan". Per l'occasione Pioli rimetterà il vestito buono, quello dello Scudetto, al suo Milan che tornerà a giocare con il 4-2-3-1, schieramento in cui Leao ha dimostrato di saper essere determinante.