La Gazzetta dello Sport titola a due pagine: "Una notte da grande Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha dedicato la seconda e la terza pagina (e non solo) all'impresa del Milan in terra londinese, prima italiana qualificata per i quarti di una competizione europea quest'anno. Il titolo della rosea su due pagine recita: "Una notte da grande Milan". Una grande impresa della squadra di Pioli che è riuscito a incartare Antonio Conte anche a Londra. Una partita che i rossoneri avrebbero anche meritato di vincere se non avessero sprecato tante occasioni: ma poco importa, ciò che conta è il ritorno ai quarti di finale dopo 11 anni.