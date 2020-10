La Gazzetta dello Sport titola: "MilAlt"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al posticipo della quinta giornata di campionato. “MilAlt”, titola la rosea: “A San Siro - si legge - una serata ricca di colpi di scena. La Roma rimonta tre volte, niente fuga rossonera. Arbitro e VAR disastrosi. Ibra apre le marcature, Dzeko risponde subito, Saelemaekers riporta avanti il Milan, poi Giacomelli inventa un rigore per parte. Il pari è di Kumbulla”. Emergenza Covid per la società milanista, la Gazzetta: “Allarme virus: Donnarumma e Hauge positivi”.