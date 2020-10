La Gazzetta dello Sport: "Vai Milan, questa Europa vale oro"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla squadra milanista in vista della sfida europea di questa sera. "Vai Milan, questa Europa vale oro", titola la rosea, che poi aggiunge: "Alle ore 21 i rossoneri in Portogallo in gara secca: se vincono entrano nella fase a gironi di Europa League. Superare il Rio Ave porterebbe in dote 15 milioni: Pioli non può fallire".