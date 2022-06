La Gazzetta di Parma apre con le parole di Pioli: "Con Parma legame fortissimo. In futuro? Chissà..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Stefano Pioli ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal comune di Noce, in provincia di Parma. In occasione della consegna il tecnico del Milan ha parlato dl suo legame con la città lasciando aperte le porte a un futuro in gialloblù. "Pioli: ' Con Parma legame fortissimo. In futuro? Chissà..." titola la Gazzetta di Parma sulla prima pagina dell'edizione odierna.