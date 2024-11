La Gazzetta esalta il Milan: "A lezione dal Diavolo"

vedi letture

Una notte indimenticabile, quella che il Milan ieri sera ha vissuto al Santiago Bernabeu. Una vittoria che, indipendentemente da tutto, resterà nella storia e negli annali rossoneri non solo per aver portato a casa la partita ma soprattutto per la prestazione rossonera che è stata ai limiti della perfezione a 360 gradi. Ed è per questo che stamattina la Gazzetta dello Sport commenta così ed esalta il Diavolo con questo titolo: "A lezione dal Diavolo. Milan, notte d'oro, Real dominato. Leao vola, che show al Bernabeu".

Nel sottotitolo viene aggiunto: "Thiaw, l'ex Morata e Reijnders stendono i Campioni d'Europa: ottavi di Champions più vicini". La rosea mette in risalto anche la chiave della sfida: "Il Diavolo individua sulla destra spagnola l'anello debole: Rafa e Theo mettono sempre in mezzo Vazquez". Un Real portato a essere irriconoscibile grazie alla prestazione globale del Milan: "Ancelotti tradito dalle sue stelle: Bellingham svuotato, Mbappè non incide, Vinicius segna solo su rigore".