La Gazzetta: "Il Milan non può sbagliare il centravanti. Nomi? Osimhen deve trovare collocazione..."

Non è un mistero che l'obiettivo principale del calciomercato del Milan sia un nuovo numero 9. Olivier Giroud ha abbandonato la nave dopo tre anni resi al massimo e ora i rossoneri cercano non solo un sostituto ma anche un profilo che possa garantire gol e rendimento nel prossimo futuro. Già in passato si doveva cercare un centravanti e per un motivo o per un altro non si era mai affondato il colpo, anche per la copertura che Giroud stesso dava. Ora il "paracadute" francese non c'è più e il Milan non può tirarsi indietro.

La pensa così anche la Gazzetta dello Sport che con le parole del giornalista Alessandro Vocalelli si interroga sul futuro dell'attacco rossonero e sottolinea con un pezzo come sia cruciale il nuovo innesto là davanti per il Diavolo. Il titolo dell'articolo recita: "Questa volta il Milan non può sbagliare il centravanti". E poi ancora viene aggiunto il paragone con Inter e Juventus: "I rossoneri devono pensare in grande: ci vuole un attaccante che regga il passo di Lautaro e Vlahovic". E tra le suggestioni la rosea cita anche Osimhen: "I nomi? Il mercato di soluzioni ne offre: se pensate, per fare un esempio, che addirittura Osimhen deve ancora trovare la sua collocazione futura".