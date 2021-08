La Gazzetta in apertura: "Mosse Milan: Florenzi avanti piano, Castillejo al Getafe la chiave per Adli"

Spazio sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport anche al mercato rossonero: "Mosse Milan: Florenzi avanti piano, Castillejo al Getafe la chiave per Adli". Prosegue la trattativa con la Roma per il terzino, va ancora trovato l'accordo sulla formula, ma c'è ottimismo sul buon esito dell'operazione. Adli è il primo obiettivo del Diavolo per il centrocampo, ma prima i rossoneri vorrebbero cedere Castillejo al Getafe.