La Gazzetta in apertura: "Sarà Milan tricolore. Pioli contro l'Udinese si affida ai campioni. Ma Giroud è in dubbio"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Sarà Milan tricolore. Pioli contro l'Udinese si affida ai campioni. Ma Giroud è in dubbio". Sabato i rossoneri faranno il loro esordio in campionato contro i friulani e il tecnico milanista si affiderà inizialmente al gruppo che ha vinto l'ultimo scudetto. Da capire se il bomber francese sarà a disposizione visto che ieri ha lavorato ancora a parte a Milanello per via dell'affaticamento muscolare che lo tormentando negli ultimi giorni.