La Gazzetta in apertura su Milan e Inter: "Scudetto derby da 10"

C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport per Milan e Inter con questo titolo: "Scudetto derby da 10". Domani i rossoneri contro l'Empoli con Pioli che prepara il lungo sprint: 10 finali tutte da vincere. Costacurta lancia il Diavolo: "Leao decisivo, ma la spinta arriva da Giroud". I nerazzurri domenica contro il Torino avranno a disposizione nuovamente Lautaro al top che ora punta al record di gol. Kempes non ha dubbi: "Dopo Liverpool, per lui nulla è impossibile".