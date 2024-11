La Gazzetta in apertura sul Milan: "Fate i Diavoli. Ancora panchina per Leao"

"Fate i Diavoli. Ancora panchina per Leao" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura sul Milan di scena a Monza quest'oggi. Fonseca carica la squadra in vista del prossimo impegno in campionato alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli nel turno infrasettimanale. Ancora panchina iniziale per Rafa Leao.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it