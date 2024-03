La Gazzetta in apertura sul Milan: "Prestiti, un tesoro. Da CDK a Maldini, in arrivo 40 milioni"

La Gazzetta Sportiva titola così questa mattina in taglio basso in prima pagina sul Milan: "Prestiti, un tesoro. Da CDK a Maldini, in arrivo 40 milioni". I rossoneri potrebbero ottenere nuove risorse per il grande investimento in attacco: 26 milioni di euro dalla cessione di De Ketelaere all'Atalanta, 10 milioni dalla cessione di Saelemakers al Bologna, mentre 3-5 milioni potrebbero arrivare dalla acquisto a titolo definitivo di Daniel Maldini da parte del Monza.

Queste nuove risorse verrebbero utilizzare per prendere un nuovo grande centravanti. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono sempre quelli di Gyokeres dello Sporting Lisbona, Zirkzee del Bologna, Sesko del Lipsia e Gimenez del Feyenoord. Vedremo chi la spunterà alla fine, quel che è certo è che in via Aldo Rossi sanno bene che lì davanti bisognerà spendere parecchio.