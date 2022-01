La Gazzetta in prima pagina: "Ecco Lazetic, ha il 22 come Kakà. Altro baby in difesa: Thiaw nel mirino"

Spazio anche per il Milan nel taglio laterale della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport con questo titolo: "Ecco Lazetic, ha il 22 come Kakà. Altro baby in difesa: Thiaw nel mirino". Dalla Stella Rossa arriva l'attaccante classe 2004 di cui si parla davvero un gran bene, mentre nel reparto arretrato l'idea è quella di prendere il 20enne dello Schalke 04.