La Gazzetta in prima pagina: "Gigio, ahi ahi caviglia: può saltare il Genoa"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, spazio anche al Milan ed in particolare alla condizioni di Donnarumma: "Gigio, ahi ahi caviglia: può saltare il Genoa". Il giovane protiere rossonero, che ieri ha compiuto 21 anni, è in dubbio per il match di domenica per l'infortunio alla caviglia rimediato sabato contro la Fiorentina. Se non ce la farà a recuperare, spazio a Begovic dal primo minuto.