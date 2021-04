La Gazzetta in prima pagina: "Ibra, un rosso tira l'altro: al ristorante in zona proibita"

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport, c'è spazio anche per il Milan ed in particolare per Zlatan Ibrahimovic, che è al centro di nuone polemiche: "Ibra, un rosso tira l'altro: al ristorante in zona proibita". Nelle scorse ore, sono spuntate alcune foto dell'attaccante svedese in un ristorante a Milano nonostante i divieti per l'emergenza Cvoid. Intanto, oggi è attesa la decisione del Giudice Sportivo dopo l'espulsione contro il Parma.