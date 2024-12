La Gazzetta in prima pagina: "Il nuovo Milan di Cardinale

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Il nuovo Milan di Cardinale". Il numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero ha grandi aspettative per il nuovo anno, in particolare punta al primo trofeo sotto la sua gestione: Supercoppa Italiana e Coppa Italia sono due competizioni che il Diavolo punta a vincere. L'altro obiettivo primario è ovviamente la qualificazione alla prossima Champions League per motivazioni sia sportive che economiche.

Il nuovo anno porterà poi tre rinnovi importanti come quelli di Christian Pulisic, Mike Maignan e Tijjani Reijnders e si continuerà a lavorare per arrivare ad un accordo anche con Theo Hernandez (c'è più ottimismo rispetto a qualche settimana fa). Cardinale spera poi che il 2025 porti ad un'accelerata anche sulla questione del nuovo stadio.