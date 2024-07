La Gazzetta in prima pagina: "Morata alza va coppa e va al Milan"

Nella serata di ieri, dopo un Europeo straordinario, la Spagna si è laureata meritatamente campione d'Europa a discapito dell'oramai stregata Inghilterra, arrivata a perdere la seconda finale consecutiva in tre anni, un incubo. Uno dei protagonisti della Nazionale di de La Fuente è stato senza ombra di dubbio Alvaro Morata, a secco di gol nel corso della competizione ma non di notizie che avessero a che vedere con il suo futuro, sempre più al Milan.

A conferma di questo la prima pagine odierna de La Gazzetta dello Sport, dove in primo piano è stato scritto: "Morata alza la coppa e va al Milan". Fra le pagine de la rosea si può infatti leggere come l'attaccante spagnolo dovrebbe diventare il nuovo numero 9 del Diavolo, salvo ripensamenti o incredibili colpi di scena, che a quanto pare non dovrebbero esserci visto che sarebbero anche già state prenotate le visite mediche. Queste dovrebbero svolgersi all'estero, a Madrid più precisamente, scelta nata dalla necessitò di accorciare i tempi prima delle vacanze.

Oramai è tutto pronto, mancano davvero solo le firme sui contratti e lo sbarco a Milano di Morata, in programma subito dopo la fine della tournée americana dei suoi nuovi compagni, che terminerà il 7 agosto.