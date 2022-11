La Gazzetta in prima pagina: "Piano da 200 milioni: tocca a Leao e Bennacer"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola in taglio laterale sul Milan: "Piano da 200 milioni. Dopo i rinnovi già chiusi tocca a Leao e Bennacer". Secondo la rosea adesso per il Milan, sfruttando anche la pausa Mondiale, è arrivato il momento di concentrarsi sui rinnovi più pesanti che sono quelli di Ismael Bennacer e Rafa Leao, entrambi in scadenza nel 2024. Con gli sforzi per l'algerino e il portoghese si potrebbe arrivare anche a toccare il tetto dei 200 milioni di ingaggi complessivi.