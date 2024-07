La Gazzetta: "L'Arabia ci fa felici. Le big di A puntano a fare cassa"

Fra 5 giorni aprirà ufficialmente il calciomercato in Arabia Saudita, e come la scorsa estate anche in questa potremmo e dovremmo aspettarci delle operazioni importanti che vedrebbero protagoniste, per l'appunto, le squadre di quella che è stata rinominata 12 mesi fa "la nuova frontiera del calcio".

I club di Serie A non chiudono alla possibilità di trattare con i club sauditi, anzi, questa mattina La Gazzetta dello Sport ha scritto "L'Arabia ci fa felici" a conferma del fatto che le società italiane vedono nel mercato asiatico un mezzo per arricchirsi. Fra le squadre che potrebbero creare contatti con l'Arabia Saudita c'è il Milan, con la situazione Ismael Bennacer che inevitabilmente porta a credere questo.

Nell'articolo dedicato de la rosea, infatti, si può leggere che "con il sempre più probabile arrivo di Youssouf Fofana (Monaco) in rossonero, se l’ Al-Ittihad –o un altro club saudita – si avvicinasse alla clausola da 50 milioni di Bennacer, quantomeno verrebbe ascoltato". Con il mancato arrivo di Stefano Pioli sulla panchina dei gialloneri, l'interesse della squadra di Benzema per l'algerino potrebbe essere scemato, ma allo stesso tempo non è da escludere che Laurient Blanc possa far tornare il club sui propri passi e valutare comunque Ismael Bennacer come un possibile rinforzo per l'Al-Ittihad.