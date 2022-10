La Gazzetta: "Pioli rimandato in inglese: «Milan poco brillante. Leao? Ora la Juve»"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha titolato così sulla sconfitta maturata a Londra contro il Chelsea: "Pioli rimandato in inglese: «Un Milan poco brillante. Leao triste? Ora c'è la Juve»". L'allenatore del Milan, al termine della partita di Stamford Bridge, non ha cercato scusanti e ha sottolineato come la prestazione dei rossoneri sia stata assolutamente incolore: "Non abbiamo giocato da squadra". Su Leao, rimasto sorpreso dalla sostituzione sul 3-0, Pioli ha sottolineato: "I cambi? Ho bisogno di dare minutaggio a chi rientra da infortuni e far riposare chi ha giocato tanto. Ci aspettano la Juve sabato e ancora il Chelsea martedì. Ora serve grande concentrazione per la Juve, sapremo affrontarla bene".