La Gazzetta riporta il bilancio rossonero: "Milan in attivo"

Nel pomeriggio di ieri a Casa Milan si è tenuta l'assemblea dei soci rossoneri, presieduta dal presidente del club Paolo Scaroni, che ha approvato il bilancio per l'ultima stagione sportiva. Le notizie, da questo punto di vista, sono molto positive per la società di via Aldo Rossi. Tanto che oggi la Gazzetta dello Sport, che al tema dedica un pezzo, scrive: "Milan in attivo. E' il secondo utile consecutivo, crescono gli investimenti".

Secondo i dati riportati continua la crescita dei ricavi: l'anno scorso furono 398 milioni, oggi sono 404 milioni. Gli stipendi dei tesserati anche sono in costante aumento e per questo dopo diverse stagioni tornano ad alzarsi gli ammortamenti. In generale il risultato netto del bilancio racconta di un +4 milioni, quando l'anno scorso erano stati +6. Per la prossima stagione ci si attende ancora un bilancio utile o di poco inferiore perché non ci sarà ad "aiutare" una grossa cessione come quella di Tonali.