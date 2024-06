La Gazzetta scrive: "Emerson Royal vuole i rossoneri"

Tanto mercato questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport che prova a immaginare come il Milan si muoverà nelle prossime settimane estive. In particolare oggi la rosea rende conto anche di alcune altre trattative che il club rossonero è pronto a imbastire, oltre a quella prioritaria per il nuovo centravanti. Il Milan si mobiliterà anche per un nuovo terzino destro e c'è un nome che, al momento, è sicuramente più in vantaggio di tutti gli altri: si tratta di Emerson Royal.

In tal senso la Gazzetta questa mattina titola così: "Emerson Royal vuole i rossoneri". Nel sottotitolo si puntualizza ulteriormente: "Il terzino brasiliano ha dato l'ok per il trasferimento in Italia". Ora ci sarà da lavorare ai fianchi il Tottenham anche se la sensazione della rosea è che un'offerta da 20 milioni possa bastare dalle parti di Londra. Tra l'altro il Milan è già da tempo al lavoro con l'entourage di Royal, con l'agente Stefano Castagna che è stato ospite di Casa Milan in tempi molto recenti. I contatti proseguono e il giocatore si è convinto che il Milan è il posto giusto per rilanciarsi.