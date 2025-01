La Gazzetta scrive: "Il Monza punta a Ballo-Tourè e Origi"

vedi letture

Adriano Galliani, storico ex dirigente rossonero, potrebbe fare un "favore" al Milan: il Monza è interessato a Fodè Ballo-Tourè e Divock Origi. Ovviamente non sarebbe un favore ma un tentativo di rinforzare la squadra brianzola che attualmente è ultimo e con punti da recuperare. Però sicuramente libererebbe almeno momentaneamente il Diavolo di due esuberi molto pesanti, specialmente quello dell'attaccante belga che non è più ritornato a Milanello, non giocando neanche con Milan Futuro.

La Gazzetta dello Sport recita così questa mattina: "Il Monza punta a Ballo-Tourè e Origi. Già avviati i contatti con il Milan". Il terzino francese, l'anno scorso in prestito al Fulham dove ha giocato poco o nulla, quest'anno ha collezionato qualche gettone con Milan Futuro ma senza lasciare il segno. Ancor meno ha fatto Divock Origi che dopo la fallimentare esperienza al Nottingham Forest, di fatto non è più rientrato a Milano e si allena individualmente in attesa di una sistemazione.