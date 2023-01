La Gazzetta si sdoppia in apertura: "Zaniolo, Roma e Milan lontane. Ziyech si fa dura"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola si occupa degli affari che hanno visto coinvolto il Milan negli ultimi giorni e sdoppia il taglio alto della sua prima pagina. Da una parte l'affaire Zaniolo: "Come è triste Zaniolo. Roma e Milan lontane. C'è il Bournemouth". Dall'altra quello su Hakim Ziyech, esterno del Chelsea: "Ziyech si fa dura, Pioli deve continuare con il Diavolo che ha". Dunque la rosea dichiara chiuso il mercato dei rossoneri che in questa sessione invernale non si è mai veramente aperto. Salvo clamorose sorprese i Campioni di Italia continueranno così fino a giugno.