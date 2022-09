La Gazzetta su Dest: "Sprint, talento, Milan nel destino. Pioli a destra ha il suo Sergino"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così su Dest, ultimo colpo di mercato dei rossoneri: "Sprint, talento, Milan nel destino. Pioli a destra ha il suo Sergino". Nessun dubbio sul talento del terzino che arriva dal Barcellona, deve migliorare la fase difensiva e il suo carattere, ma in questo momento per un giovane lo spogliatoio milanista è uno dei posti migliori in cui crescere ed esplodere.