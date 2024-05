La Gazzetta su Fonseca: "Dai recuperi al pressing, perchè è stato scelto Paulo"

Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan. Non sembra che ci siano più dubbi e si aspetta solamente che la squadra rossonera, con Ibra al seguito, torni dall'Australia per ufficializzare l'accordo. Questa mattina, in attesa della prossima settimana, la Gazzetta dello Sport ha provato a fornire alcune motivazioni che possono aver spinto il club di via Aldo Rossi a scegliere il tecnico portoghese. Nel titolo la rosea riassume così: "I suoi numeri top. Dai recuperi al pressing, perchè è stato scelto Paulo".

Nel sottotitolo si legge ancora: "Il Lille ha chiuso quarto con l'ottavo monte ingaggi. E in area ha concesso meno di tutti, Psg compreso". Questi sono solo due dei dati importanti fatti registrare in Francia da Fonseca: chiudere al quarto posto in uno dei top campionati europei pur essendo all'ottavo posto della classifica dei monte ingaggi, non è roba da poco per un club come il Lille. Da legare a questo c'è anche l'età media bassa della squadra che Fonseca ha saputo far performare ad alto livello: la quinta più giovane del campionato.

Poi ci sono aspetti tattici e tecnici. In particolare emerge come il Lille sia stata una delle squadre migliori di Francia nella gestione del possesso palla per arrivare a creare occasioni: pochi cross, poche palle lunghe. Importanti anche i dati relativi all'aggressione che porta al tiro: terza squadra del campionato. E poi l'ottima difesa, la terza migliore della Ligue 1, prima per passaggi concessi nella propria area.