La Gazzetta su Giroud: "Inizio super. Sponde, assist, gol: rendimento Mondiale"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica un approfondimento a Olivier Giroud che sta vivendo un inizio di stagione esaltante sia con la maglia del Milan che con quella della nazionale francese. Il titolo recita: "Inizio super. Sponde, assist, gol: Giroud non sbaglia mai. Rendimento Mondiale". Con 5 gol nelle prime 9 partite stagionali ha eguagliato le sue migliori partenze all'Arsenal nel 2013 e 2014. Inoltre nel mese di settembre ha segnato in 4 delle 5 partite giocate, impresa in precedenza riuscita solamente a Weah, Sheva e Pippo Inzaghi.