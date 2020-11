La Gazzetta su Ibra: "Svezia, che caos: a Zlatan niente Pallone d'oro?"

"Svezia, che caos: a Zlatan niente Pallone d'oro?": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che non è più così certo che Ibrahimovic vinca il suo 12° Pallone d'oro svedese (il Guldbollen). Dietro ai malumori che si sono creati in Svezia ci sono le recenti diatribe in chiave nazionale: in patria, non hanno infatti preso bene le ultime uscite di Zlatan (sui social ha pubblicato la maglia della Svezia e la frase "E’ tanto che non ci vediamo") che hanno provocato non poco nervosismo nella federazione svedese.