L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Ibrahimovic: "Voglia di Milan". Dopo la conferma di Pioli sulla panchina rossonera, l'attaccante svedese ha cambiato idea e ha deciso di restare al Milan. Zlatan ha già comunicato la sua scelta anche al suo agente Raiola, ora andrà trovato l'accordo con il club di via Aldo Rossi per il rinnovo del contratto in scadenza.