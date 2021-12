La Gazzetta su Kessie: "Perché non venderlo subito a gennaio?"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina analizza il ritardo dall'Inter capolista da parte del Milan e tra i motivi dei recenti cali ci mette anche la situazione di Franck Kessie. In estate, mentre era alle Olimpiadi con la Costa d'Avorio, dichiarò che al momento del ritorno in Italia avrebbe sistemato la questione rinnovo ed invece così non è stato ed il suo rendimento è andato via via calando. A questo punto - la rosea - lancia una provocazione che suona come consiglio ai rossoneri: meglio la chiarezza dell'incertezza, tanto vale cedere il centrocampista già a gennaio e accelerare per il suo sostituto. Un'operazione non facile, anche prendendo in considerazione il fatto che lo stesso Kessie, da febbraio potrebbe già accordarsi con un altro club in vista della prossima estate.