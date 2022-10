La Gazzetta su Leao: "Sprechi e sbagli, basta un tempo. Flop inatteso e sostituzione"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così su Rafael Leao: "Sprechi e sbagli, basta un tempo. Flop inatteso e sostituzione". La Rosea analizza la deludente prestazione del portoghese, autore di due errori molto gravi ad inizio partita che avrebbero potuto dare una piega diversa alla partita del Milan contro il Torino. Dopo i due gol sbagliati, l'ex Lille non si è praticamente mai visto e così Pioli lo ha sostituto all'intervallo per inserire Ante Rebic al suo posto.