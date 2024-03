La Gazzetta sul Milan a Firenze: "L'Europa da blindare"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così questa mattina sul Milan che stasera sarà impegnato sul campo della Fiorentina: "L'Europa da blindare". I rossoneri hanno un piede e mezzo nella Champions League della prossima stagione, ma puntano anche ad arrivare anche secondi, così da poter partecipare alla finale four della Supercoppa Italiana. Quello di Firenze, però, è sempre stato un campo ostico per il Diavolo che dovrà fornire una grande prestazione se vorrà tornare a Milano con i tre punti in tasca.

In merito all'importante di questa sfida, Stefano Pioli ha dichiarato ieri in conferenza stampa: "Abbiamo nove partite di campionato e speriamo cinque di Europa League che saranno le più importanti. La più importante però è quella di domani, a Firenze abbiamo sempre trovato difficoltà. Il futuro? A fine stagione farò un bilancio e dirò che cosa vorrò dalla prossima stagione".