L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Benzina per lo scudetto". La squadra rossonera ha due settimane senza impegni ravvicinati e quindi Stefano Pioli è intenzionato a sfruttare questi giorni di allenamento anche per migliorare la condizione fisica della sua squadra, in particolare dei nuovi arrivati come Mandzukic.