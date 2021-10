La Gazzetta Sportiva di stamattina titola così sul Milan: "Con un Giroud in più". Il francese, tornato in campo dopo aver finalmente risolto i problemi alla schiena, ha faticato (come tutto il Diavolo) nel primo tempo contro il Verona, ma nella ripresa ha cambiato marcia e da un suo gol di testa è partita la rimonta rossonera.