La Gazzetta sul Milan: "Da Bergamo a Bergamo, capolavoro di Pioli"

"Da Bergamo a Bergamo, capolavoro di Pioli" scrive La Gazzetta dello Sport analizzando il 2° posto del Milan che torna in Champions a 7 anni dall'ultima volta, nel giorno dell'anniversario della Champions 2007. E lo fa vincendo a Bergamo dove tutto è iniziato e forse stava per finire. Il Milan nel dicembre del 2020 perse per 5-0 con l'Atalanta. Sembrava la fine dell'era Pioli ma il tecnico da lì è ripartito, plasmando una squadra giovane che ieri è cresciuta, ha fatto un grande step in avanti, con una prova di maturità importante, strappando la qualificazione alla Champions tanto attesa. Grande merito alla doppietta di Kessie, il miglior rossonero della stagione, ma anche a Pioli: il capolavoro è suo!